Geen avondklok. Geen lockdown. Restaurants en winkels volledig open. Als het een beetje meezit, ziet de volgende winter er heel anders uit dan de afgelopen maanden, verwacht Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

"Of we al terug gaan naar handen schudden en zoenen weet ik niet, maar tegen de herfst wordt het weer redelijk normaal, daar ben ik enigszins optimistisch over. Ik hoop dat we tegen die tijd wel van de restricties af zijn", aldus Huckriede. En dat is te danken aan de coronavaccins.