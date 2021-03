In Duitsland is dit weekeinde de 2,5 miljoenste coronabesmetting vastgesteld. Wel zijn de afgelopen 24 uur opnieuw minder nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd dan op de dag ervoor. Het Robert Koch-Insti­tut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt zondag 8.103 nieuwe gevallen.

Zaterdag meldde het RKI nog 9.557 besmettingen, terwijl op vrijdag nog meer dan 10.500 nieuwe besmettingen werden geregistreerd. Het coronavirus is sinds het begin van de pandemie nu bij 2.500.182 inwoners van Duitsland vastgesteld.



Er overleden in het afgelopen etmaal in Duitsland nog eens 96 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat waren er 204 minder dan een dag eerder. COVID-19 heeft tot dusver zeker aan 71.900 Duitsers het leven gekost.