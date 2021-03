Zondag mogen cafés, restaurants en universiteiten hun deuren weer openen in Israël, meldde het kabinet van premier Benjamin Netanyahu zaterdagavond. De versoepelingen gelden vooral voor mensen met een zogenoemd groen paspoort (een bewijs dat iemand genezen of gevaccineerd is).

Volgens lokale media kunnen er ook weer evenementen worden gehouden, zij het op halve capaciteit met maximaal driehonderd personen. Tot 5 procent van de bezoekers hoeft geen groen paspoort te tonen, maar moet wel een negatieve coronatest kunnen overleggen.



Israël is wereldwijd al het verst gevorderd met zijn vaccinatieprogramma: van de ongeveer 9 miljoen inwoners hebben er al meer dan 4,9 miljoen een eerste dosis ontvangen. Zo'n 3,7 miljoen Israëli's zijn volledig gevaccineerd. Onder ultra-orthodoxe jongeren en de Arabische bevolking zijn relatief weinig mensen gevaccineerd.