In de Amerikaanse staat Texas is het vanaf volgende week niet meer verplicht om mondkapjes te dragen en gaan restaurants en winkels weer volledig open voor publiek. Dat meldde de Republikeinse gouverneur Greg Abbott dinsdag. "Het is nu tijd om Texas voor 100 procent te openen."

Volgens Abbott zijn in Texas inmiddels genoeg mensen ingeënt om veilig de coronamaatregelen op te heffen. Inmiddels zijn er 5,7 miljoen prikken uitgedeeld onder de 29 miljoen Texanen.



Ook Michigan, Louisiana en Mississippi maakten dinsdag bekend te stoppen met de mondkapjesplicht. De staten gaat hiermee in tegen de nadrukkelijke wens van president Joe Biden, die eerder benadrukte dat ondanks de vaccinatiecampagne de coronamaatregelen nog hard nodig zijn. Volgens hem is het te vroeg om nu al te stoppen met de mondkapjesplicht.