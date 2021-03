Het malariamiddel hydroxychloroquine mag niet worden gebruikt om COVID-19 te voorkomen en heeft geen zinvol effect op patiënten die besmet zijn met het virus. Dat concludeert een deskundigenpanel van de gezondheidsorganisatie WHO dinsdag.

Het ontstekingsremmende medicijn mag niet worden gebruikt in de strijd tegen de pandemie en is "niet de moeite waard" om mee te nemen in verder onderzoek naar coronabehandelingen, aldus het panel.



Het WHO-panel baseert zijn aanbeveling op zes onderzoeken met meer dan zesduizend deelnemers, onder wie zowel mensen die besmet waren met het coronavirus als mensen die niet besmet waren.

"Het panel is van mening dat dit medicijn niet langer een onderzoeksprioriteit is en dat we ons moeten richten op het evalueren van andere, meer veelbelovende medicijnen om COVID-19 te voorkomen", aldus de onderzoekers.