Japan vraagt China te stoppen met het uitvoeren van anale coronatests op Japanse burgers. Het verzoek volgt op klachten over "grote psychologische pijn", aldus de regering in Tokio.

De regering verzocht Peking al eerder te stoppen met de anale tests, waarbij een katoenen wattenstaafje van 3 tot 5 centimeter wordt ingebracht. Deze zouden nauwkeuriger zijn, doordat het coronavirus anaal langer traceerbaar zou zijn. Vanwege het uitblijven van de gewenste reactie doet Tokio opnieuw een verzoek.



Meerdere Japanners hebben bij de Japanse ambassade in China geklaagd over de testprocedure. Het is niet duidelijk hoeveel Japanners op deze manier zijn getest op het coronavirus.