Duizenden Argentijnen zijn in Buenos Aires de straat opgegaan vanwege een schandaal over prominenten die voorrang kregen bij het vaccineren. Betogers hebben borden meegenomen met opschriften als "geef me mijn vaccin" en "stop met het verspillen van ons geld".

Het schandaal kostte deze maand minister van Volksgezondheid Ginés González García de kop. Zijn vrienden zouden met voorrang zijn ingeënt tegen het coronavirus. Dat kwam uit toen een vriend van de minister, een 71-jarige journalist, daar op de radio over vertelde.



In Argentinië kwam aanvankelijk alleen medisch personeel in aanmerking voor een coronavaccin. Sinds afgelopen woensdag worden ook sommige ouderen gevaccineerd. De overheid heeft inmiddels een lijst vrijgegeven met namen van tientallen mensen die buiten de officiële vaccinatiecampagne om alvast een vaccin kregen. Het gaat onder meer om oud-president Eduardo Duhalde en zijn gezin.