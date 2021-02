De helft van de Forum voor Democratie-kiezers denkt dat het coronavirus is ontwikkeld om burgers wereldwijd te onderdrukken. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur. 51 procent denkt dat het coronavirus een biologisch wapen is dat in een laboratorium is ontwikkeld.

De gemiddelde Nederlander en stemmers op andere partijen delen die opvattingen niet. Onder alle Nederlanders gelooft 11 procent dat het virus bewust is ontwikkeld en 13 procent dat het een biologisch wapen is.