De Italiaanse regering heeft de coronabeperkingen zaterdag aangescherpt om een toename van het aantal besmettingen in het land tegen te gaan.

Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza ondertekende maatregelen waarmee in de regio's Lombardije, Piëmont en Marche in Noord- en Midden-Italië code oranje geldt en de gebieden Molise en Basilicata als rode zones worden aangemerkt. Door de nieuwe restricties moeten bars en restaurants sluiten en mogen inwoners hun dorpen of steden niet verlaten. In enkele gebieden, zoals het zwaar getroffen Basilicata, gaan ook de scholen dicht, meldt persbureau ANSA.



Het aantal coronabesmettingen in Italië groeit, met name door de Britse variant. De afnemende gemiddelde leeftijd van besmette personen zou een teken kunnen zijn van verspreiding van mutanten van het coronavirus, vertelde hoofd preventie Giovanni Rezza van het ministerie van Volksgezondheid vrijdag.