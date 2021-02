De uitvaart van de Britse 'coronaheld' Tom Moore is zaterdag begonnen in het Verenigd Koninkrijk. De lijkwagen met het lichaam van 'Captain Tom' arriveerde aan het einde van de ochtend bij het crematorium in Bedford, bericht de BBC. Daar vuurde een veertienkoppige militaire erewacht drie salvo's af.

Moore verwierf in zijn land een heldenstatus dankzij zijn wandelactie waarmee hij tijdens de pandemie geld ophaalde voor de gezondheidszorg. Toen de honderdjarige Brit dit jaar zelf besmet raakte met het coronavirus en overleed, leidde dat tot veel verdrietige reacties.

Op meerdere plekken in het land, waaronder het dorp waar Moore woonde, zullen aan het begin van de uitvaart de kerkklokken honderd keer klinken. Zanger Michael Bublé heeft een speciale versie van het nummer Smile opgenomen, die tijdens de plechtigheid te horen zal zijn. Aan het eind van de ceremonie klinkt op verzoek van Moore het nummer My Way van Frank Sinatra.