In Tsjechië, dat in verhouding zeer zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis, is het officiële COVID-19-dodental vrijdag met 84 opgelopen tot 19.999.

Het ministerie van Volksgezondheid maakte tevens bekend dat er in de afgelopen 24 uur liefst 14.457 besmettingsgevallen bij zijn gekomen. In het 10,7 miljoen inwoners tellende land zijn nu in totaal meer dan 1,2 miljoen corona-infecties vastgesteld.

Het Tsjechische parlement nam een zogenoemde pandemiewet aan. Daarmee kunnen nog verdergaande maatregelen worden genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zonder dat de noodtoestand van kracht hoeft te zijn; die liep af en de afgevaardigden wilden geen verlenging.

Premier Andrej Babis riep 's avonds niettemin een uitzonderingstoestand voor de komende dertig dagen uit wegens het coronavirus.