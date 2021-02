Commerciële coronatestlocaties voeren nog geregeld mogelijk met COVID-19 besmet afval af als bedrijfsafval. Ook bij GGD-locaties gaat dit nog wel eens fout. Dat schrijft het AD en wordt bevestigd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na een nieuwe ronde van inspecties.

In december voerde de ILT ook al inspecties uit. Toen bleek dat van de 39 gecontroleerde coronatestlocaties er 22 het afval niet goed verpakten en afvoerden. De beschermende kleding van de medewerkers en de gebruikte wattenstaafjes werden afgevoerd met het bedrijfsafval, terwijl dit in speciale vaten of speciale plastic zakken moet, liet de inspectie destijds onder meer weten.



Bij herinspecties bij tien eerder bezochte locaties bleek onlangs dat onjuist afvoeren van mogelijk besmettelijk afval er niet meer voorkomt, aldus de ILT. Ook hield de ILT 77 nieuwe inspecties, 32 bij GGD-locaties en 35 bij commerciële, en daaruit blijkt dat het nu weliswaar beter gaat, maar dat het toch nog geregeld fout gaat. Van de commerciële testlocaties voerden veertien het mogelijk met COVID-19 besmette afval af als regulier bedrijfsafval, van de GGD-testlocaties ging dit bij vier nog niet goed.



Een woordvoerder van de GGD laat aan het AD weten dat de GGD's het al een stuk beter doen dan bij eerdere inspecties afgelopen december. "Maar het gaat nog niet overal goed. We werken aan verdere verbetering. We gaan de richtlijnen nogmaals onder de aandacht brengen bij de regio's. Die hebben de verantwoordelijkheid om dit op te pakken."