Rusland halveert in eigen land de prijs van twee doses van het Spoetnik V-vaccin tot 866 roebel (9,50 euro). De korting is mogelijk vanwege de optimalisatie van het productieproces, verklaarde handelsminister Denis Manturov. De productie is fors opgeschroefd sinds Rusland is begonnen met zijn vaccinatiecampagne, ook een reden voor een prijsdaling.

Spoetnik V werd in augustus goedgekeurd door de Russische autoriteiten. Dit is het eerste coronavaccin ter wereld dat is goedgekeurd. De belangrijke laatste tests (fase 3) waren toen echter nog niet afgerond. Later bleek uit dergelijke tests dat het vaccin inderdaad effectief is. Het wordt inmiddels in onder meer EU-land Hongarije gebruikt. Het vaccin is volgens Moskou in 37 landen geregistreerd.



De vaccins van bijvoorbeeld Pfizer/BioNTech en Moderna zijn wat duurder dan het Russische. Dat van AstraZeneca kost voor EU-landen 1,78 euro voor twee doses, onthulde een Belgische minister eerder.