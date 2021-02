Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland is in het laatste etmaal verder gestegen.

Het Robert Koch-Insti­tut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft donderdagochtend bijna twaalfduizend nieuwe gevallen gemeld. Het coronavirus is in Duitsland nu bij in totaal 2.414.687 personen vastgesteld.

Het officiële dodental werd donderdag met nog eens 385 sterfgevallen naar boven bijgesteld. Tot dusver zijn bijna 70.000 personen in Duitsland aan COVID-19 overleden.