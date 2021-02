De helft van de bewoners van reformatorische verzorgingstehuizen weigert een coronavaccin op basis van religieuze bezwaren. Dat meldt dagblad Trouw donderdag na een rondgang langs tientallen instellingen voor bewoners met een reformatorische leefstijl.

"Een deel van onze bewoners vertrouwt in de voorzienigheid van de Heere en wil dat vertrouwen niet schaden met de tussenkomst van een vaccin", stelt een bestuurder van een reformatorisch tehuis in de krant. Veel behoudende protestanten laten hun kinderen ook niet inenten.



Het valt wel op dat de vaccinatiegraad met zo'n 50 procent iets hoger ligt dan bij de jaarlijkse griepprik. Op Urk, waar het grootste deel van de bevolking gereformeerd is, kiest een kwart van de oudere bewoners voor een griepprik. In deze plaats ligt de algehele vaccinatiegraad onder 50 procent.



Als te veel Nederlanders zich niet laten vaccineren, is de kans groot dat er een infectieziekte uitbreekt. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 2013, toen de Biblebelt met een mazelenuitbraak te maken kreeg.