Dankzij het mooie weer zijn veel mensen woensdag op de been. Dit leidt op een aantal plekken tot grote drukte, en in sommige gevallen is het zelfs zodanig druk dat het lastig wordt voldoende afstand te houden.

Onder meer in het Vondelpark in Amsterdam en in het Tilburgse Spoorpark is het woensdagmiddag te druk geworden. In Tilburg is daarom besloten het park af te sluiten, de politie vraagt de aanwezigen het gebied te verlaten. De gemeente Amsterdam vraagt mensen op een rustig moment weer terug te komen.