De lockdown, gepaard met maatregelen als de avondklok en bezoekregel, heeft sinds medio december ongeveer 41.000 ziekenhuisopnames voorkomen. Dat vertelde RIVM-baas Jaap van Dissel woensdag tijdens een technische briefing aan de Tweede Kamer.

Volgens Van Dissel zijn verder 6.300 ic-opnames voorkomen door alle getroffen maatregelen. Daarmee had de totale hoeveelheid ic-opnames sinds medio december drie keer zo groot kunnen zijn als nu. In de periode waarin de maatregelen actief zijn werden ruim 2.500 ic-opnames gemeld, tezamen met zo'n 15.000 ziekenhuisopnames.



De RIVM-baas benadrukt dat het gaat om 'aannames', gebaseerd op rekenmodellen van het RIVM. De marges kunnen 5 procent hoger of lager uitvallen. Het gezondheidsinstituut concludeerde al eerder op basis van rekenmodellen dat de avondklok en bezoekregel het reproductiegetal met zo'n 10 procent had doen dalen.



Van Dissel noemt de voorkomen opnames fors. De deskundige stelt dat de maatregelen niet voor niets zijn genomen. Medio december ging in Nederland een nieuwe lockdown van kracht. Een maand geleden werd daar de avondklok en bezoekregel aan toegevoegd.