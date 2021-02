Tijdens het Fieldlab-experiment dat maandag werd gehouden in het Beatrix Theater in Utrecht heeft een medewerker rondgelopen die op dat moment besmet was met het coronavirus. Dat zegt een woordvoerder van organisator Fieldlab Evenementen. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt.

"Hij of zij is de zaterdag voor het evenement nog negatief getest en moet dus daarna besmet zijn geraakt. De medewerker kreeg na het evenement in het Utrechtse Beatrix Theater klachten, liet zich testen en kreeg een positieve uitslag", aldus een woordvoerder van Fieldlab.



Maandag volgt de uitslag van een tweede test waaruit moet blijken of deze medewerker daadwerkelijk positief is getest. De precieze betekenis van deze besmetting is volgens de woordvoerder daarom nog moeilijk aan te geven. "De corona-app blijkt in elk geval goed te werken, want meerdere aanwezigen in het Utrechtse theater hebben aangegeven dat ze een waarschuwing hebben ontvangen dat ze in de buurt van een besmette persoon zijn geweest."



Sinds maandag organiseert Fieldlab Evenementen proefevenementen met honderden bezoekers. Zo wordt gekeken hoe op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden tijdens de coronacrisis. Ook een zakelijk congres, voetbalwedstrijden, concerten en festivals gaan mee in het proefproject.