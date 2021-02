Het Verenigd Koninkrijk wil eind juli alle volwassenen in het land voorzien hebben van een prik tegen het coronavirus. "We willen alle volwassenen in het land tegen eind juli een vaccinatie aanbieden. Dit zal ons helpen om de kwetsbaarste mensen sneller te beschermen en de beperkingen te versoepelen", aldus de Britse premier Boris Johnson zaterdag in een verklaring.

Maandag stelt de premier een routekaart op om de derde landelijke lockdown van Engeland te verlichten, nadat het doel om medio februari 15 miljoen Britten uit hoge risicogroepen te vaccineren werd bereikt.



15 april moeten alle vijftigplussers een eerste vaccin hebben gekregen. Als het doel om eind juli alle volwassenen te vaccineren wordt gehaald, dan ligt het VK ruim op schema.

Johnson waarschuwde wel dat "er geen twijfel over mag bestaan dat de weg uit de lockdown voorzichtig en gefaseerd zal zijn".