In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 7.676 nieuwe gevallen van het coronavirus geregistreerd. Er zijn 145 sterfgevallen als gevolg van het virus bij gekomen, meldt het Robert Koch-Insti­tut (RKI), het Duitse equivalent van het RIVM.

Het aantal besmettingen valt lager uit dan op zaterdag, toen ging het om 9.164 nieuwe infecties. Op vrijdag lag het aantal nieuwe besmettingen op 9.113, tegenover 10.207 coronagevallen op donderdag.

In totaal zijn er 2.386.559 infecties geregistreerd in Duitsland. Het dodental staat op 67.841. Minister Jens Spahn van Volksgezondheid waarschuwde onlangs dat de besmettelijker geachte Britse coronavirusvariant oprukt.



Duitsland zit momenteel in een lockdown die verspreiding van het longvirus moet tegengaan en zeker tot 7 maart duurt. Ook verlengden de autoriteiten deze week het inreisverbod uit landen waar veel besmettingen met coronamutaties zijn. Het gaat onder meer om het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.