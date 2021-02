Voor het eerst in bijna vijf maanden wordt in Nederland weer een voetbalwedstrijd met publiek gespeeld. Het duel op zondag tussen NEC en De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie maakt deel uit van de Fieldlab-experimenten.

In Nijmegen hadden maximaal vijftienhonderd seizoenkaarthouders van NEC naar binnen gemogen, maar de teller bleef steken op 1.153 aanmeldingen. Heel wat fans hadden geen zin om twee keer een coronatest te doen, zowel voor als na de wedstrijd.



De NEC-supporters die wel naar De Goffert komen, zijn verdeeld over zes 'bubbels'. Voor iedere bubbel gelden andere regels. Zo hoeven de fans in sommige vakken geen mondkapje te dragen en mogen ze ook op minder dan 1,5 meter van elkaar zitten. Iedere bezoeker krijgt een tag met daarin een chip waarmee alle bewegingen, contacten en het 'gedrag' worden geregistreerd.



De wedstrijd in Nijmegen begint om 12.15 uur. Namens de KNVB zijn directeur betaald voetbal Eric Gudde en secretaris-generaal Gijs de Jong aanwezig. Ook Jan de Jong (Eredivisie CV), Marc Boele (Coöperatie Eerste Divisie), technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF en arts-microbioloog Andreas Voss (lid van het OMT) komen naar de 'testwedstrijd'.

Minister Tamara van Ark (VWS) kan niet komen vanwege een Catshuisberaad. Zij bezoekt volgende week met Almere City FC-SC Cambuur de tweede Fieldlab-wedstrijd.