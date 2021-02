In het coronajaar 2020 is het aantal meldingen van geluidsoverlast in en rondom het huis met 50 procent gestegen, bericht Pointer zondag. Dagelijks werden zo'n 467 meldingen gedaan.

Een politiewoordvoerder meldt in gesprek met het journalistieke platform dat de klachten uiteenlopen. Zo zouden muziekinstallaties te hard hebben gestaan, maar trokken inwoners ook aan de bel als hun buren met meubels schoven of stampvoetend door hun huis liepen.

De politie hoefde niet altijd in te grijpen, benadrukt de woordvoerder.



Ook bij gemeenten deden inwoners hun beklag. Zo steeg in Den Haag de hoeveelheid meldingen met 50 procent. Een woordvoerder noemt als voorbeelden "kinderen die thuis luidruchtig thuisonderwijs volgen en lawaaierige verbouwingen".



De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) stelt ook een drukker jaar dan normaal te hebben gehad. Bij de NSG steeg de hoeveelheid vragen over geluidsoverlast en omgevingslawaai met 25 procent, aldus Pointer. Zowel de politie als de NSG trekt de conclusie dat de hoeveelheid meldingen en vragen toenamen doordat mensen meer thuis bleven.