Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge stelt in gesprek met de Volkskrant dat het vaccinatieproces sneller van start had kunnen gaan als de Europese Commissie op een andere manier contracten had afgesloten.

Volgens De Jonge zouden de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in tegenstelling tot de Europese Commissie (EC) ook hebben gekeken naar de productie en het bevoorradingsproces. De EC zou alleen contracten hebben afgesloten met de vaccinontwikkelaars.

Volgens De Jonge wordt nu wél tegelijkertijd naar de bevoorradingsketen gekeken.

De minister zegt in gesprek met het dagblad ook dat hij baalt van de "valse start" van Nederland. "Als ik de GGD's eerder had gevraagd om zich klaar te maken voor een grootschalige vaccinatieoperatie, had dat anderhalve week kunnen schelen. Maar we hebben stappen gezet en zitten nu rond het Europees gemiddelde."