Komend weekend wordt het lenteachtig weer met temperaturen rond de 17 graden. Kustgemeenten Den Haag en Zandvoort nemen daarom extra voorzorgsmaatregelen om grote drukte te voorkomen.

Zo wordt bij het strand van Scheveningen extra personeel ingezet, zoals beveiligers en verkeersregelaars. Ook zullen er meer agenten, boa's en boswachters op de been zijn om te handhaven op de coronamaatregelen. Daarnaast komen er extra openbare mobiele toiletten en staan er op de NS-stations extra deelfietsen. Verder geven handhavers op straat regelmatig aan de gemeente door op welke plekken het druk is, zodat er extra maatregelen genomen kunnen worden.



Ook de gemeente Zandvoort verwacht dat het komend weekend druk wordt. "Gaat u erop uit om van het weer te genieten? Houdt u dan rekening met de verwachte drukte in de duinen en bij het strand, vooral tussen 10.00 en 16.00 uur", aldus de gemeente op de website.



Net als in andere zonnige weekenden wordt de parkeerplaats bij de ingang van de Waterleidingduinen bij de Zandvoortselaan afgesloten als die vol is. Dat zal dan worden aangegeven door hekken en een bord. Ook zullen er verkeersregelaars en toezichthouders aanwezig zijn. Het is niet toegestaan om in de berm te parkeren en daarop wordt gehandhaafd, aldus de gemeente. Ook op de boulevard en andere plekken in het dorp zal worden gehandhaafd op naleving van de coronaregels, onder meer op parkeerplaatsen en bij viskramen.



Beide gemeenten roepen mensen op zoveel mogelijk te recreëren in de buurt van het eigen huis, weg te gaan als het ergens te druk is en altijd 1,5 meter afstand te houden.