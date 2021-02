Het kabinet kijkt de komende dagen wanneer kappers hun zaak weer kunnen openen, maar "het ziet er nog niet goed uit", zegt demissionair minister Bas van 't Wout (Economische Zaken). Hij denkt dat het kabinet er dinsdag meer over kan zeggen, maar hij durft nog niet te zeggen of hij dan met goed nieuws komt.

"Ik snap de noodkreet van de kappers heel goed", zegt hij. "Maar je bent beperkt door de ruimte die het virus biedt." De minister zegt dat ook andere sectoren weer open willen. Mogelijk kan er meer als mensen zich vooraf laten testen. Ook onderzoekt het kabinet of bij versoepelingen een sector helemaal opengaat, of alle sectoren een klein beetje.



Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) denkt ook dat er pas volgende week uitsluitsel komt. Hij vindt het "moeilijk" in te schatten hoe groot de kans is dat kappers weer deels of zelfs volledig open kunnen. Koolmees zegt kappers te blijven "stutten en steunen" met steunpakketten, die onlangs weer werden uitgebreid.



Donderdag kwamen kappers massaal in actie. Ze zeggen dat ze door corona op het punt van omvallen staan en dat de steunpakketten niet voldoende zijn. Kapperszaken zijn sinds half december vorig jaar dicht vanwege de harde lockdown. Eerder vorig jaar moesten ze ook al voor enkele weken de deuren sluiten.