Coronavariant B.1.525, die op een zorgwekkende manier is gemuteerd, is inmiddels aangetroffen in veertien landen, zo blijkt uit een internationaal overzicht dat onderzoekers van onder meer de Universiteit van Edinburgh bijhouden. Nederland wordt daar nog niet op vermeld, maar de variant is ook hier al twee keer ontdekt.

Het RIVM meldde eerder dat de bewuste versie van het virus is gevonden in de regio's Rotterdam-Rijnmond en Limburg Noord. Het instituut doet nog nader onderzoek, net als onder meer de Britse en Deense gezondheidsdiensten.



Wat "extra alarmerend" is aan variant B.1.525, is dat het een mutatie bevat die ook zit in andere problematische versies van het virus, zoals de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten, zegt een woordvoerder van het RIVM. "Deze mutatie lijkt van invloed te zijn op de werking van de huidige generatie vaccins", aldus de woordvoerder.