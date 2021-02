Kaartjes voor voorstellingen, concerten en festivals die zijn uitgesteld, blijven langer geldig. De Taskforce Cultuur meldt dat de regeling 'Bewaar je ticket, geniet later' wordt verlengd van 13 naar 26 maanden.

Ook hebben consumenten langer de tijd om hun vouchertegoeden om te zetten in tickets voor evenementen die wél doorgaan. De vouchers, die op verzoek werden uitgegeven bij gecancelde evenementen, zijn 24 maanden geldig. Daarnaast kunnen mensen ook hun geld terugvragen als ze besluiten niet meer naar een evenement te willen.



De regeling werd door onder andere de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) vorig jaar tijdens de eerste golf opgezet. Onder meer het Concertgebouw, diverse stadsgehoorzalen, Lowlands, Pinkpop en Down The Rabbit Hole hebben zich erbij aangesloten.