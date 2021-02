Demissionair premier Mark Rutte vindt het goed nieuws dat de avondklok voorlopig van kracht blijft, in ieder geval zolang het hoger beroep nog niet is afgerond. Rutte roept iedereen nogmaals op zich aan de avondklok te houden.

De avondklok is volgens Rutte van belang omdat we te maken hebben met de opkomende Britse virusvariant. Hij gelooft dat de avondklok ondanks de chaos van vandaag nog te handhaven is. Hij zegt vertrouwen te hebben in de politie en de boa's. "Ik kan me voorstellen dat de handhavers daar verstandig mee omgaan, omdat er verwarring was over wel of niet."



Justitieminister Ferd Grapperhaus benadrukte ook dat de avondklok echt weer van kracht is vanaf 21.00 uur. Hij vraagt iedereen "respect te tonen voor onze handhavers, die al een zware taak hebben".