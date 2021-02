De Nationale Politie vindt de felicitaties die eenheden van de politie Rotterdam, Den Haag en Amsterdam dinsdagochtend hebben overgebracht aan Willem Engel na de rechtszaak over de afschaffing van de avondklok niet op zijn plaats.

"De politie vindt het belangrijk om in contact te staan met zoveel mogelijk groepen in de samenleving. De politie respecteert de rechterlijke uitspraak maar vindt felicitaties hier niet op zijn plaats. Er is nog steeds sprake van een gezondheidscrisis en wij blijven ons inzetten om verspreiding van het virus tegen te gaan", laat de Nationale Politie NU.nl in een reactie weten.



Volgens de politie Rotterdam zegt de felicitatie niks over hun standpunt betreffende de avondklok. "Het gaat om een neutrale felicitatie, waarbij we niet zeggen dat we het met hem eens zijn of blij voor hem zijn. We hebben een felicitatie overgebracht over het succes van zijn handelen, niet over wat hij bereikt heeft", aldus een woordvoerder.



"Vanuit de politie hebben wij goed contact met Engel en de sleutelfiguren van zijn organisatie, vanuit dat contact was het normaal om een felicitatie over te brengen", vervolgt de woordvoerder. De politie-eenheden besloten gezamenlijk dat Engel zou worden gefeliciteerd. Vervolgens hebben zij apart in hun eenheden mensen aangewezen om deze felicitatie over te brengen.