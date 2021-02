De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad adviseren het kabinet nog deze week over de vraag hoe de coronamaatregelen op termijn kunnen worden versoepeld. Voor deze versoepeling heeft het kabinet een zogeheten routekaart opgesteld. Volgens de burgemeesters kan die routekaart op bepaalde punten anders, waardoor de maatregelen in de praktijk makkelijker zijn uit te voeren.

Volgens Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaard en burgemeester van Nijmegen, leven er in heel Nederland "allerlei ideeën die ertoe doen". "Tussen open en dicht zit bijvoorbeeld ook nog een tussenweg", zegt hij. Alle relevante voorstellen worden gebundeld en uiterlijk vrijdag aan het kabinet voorgelegd. Op 2 maart beslist Den Haag of en welke van de huidige strenge maatregelen worden verlengd. Zij nemen dan het advies van de burgemeesters mee.



Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is blij met de "verschillende scenario's voor de afschaling van de maatregelen" die de burgemeesters gaan geven.