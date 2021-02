Jordanië heeft als eerste land ter wereld een vaccinatiecampagne gelanceerd in een vluchtelingenkamp, melden de Verenigde Naties. De eerste prikken worden maandag gezet in het enorme kamp Zaatari, waar Syrische vluchtelingen worden opgevangen.

Van de 80.000 bewoners in het kamp in de woestijn bij de grens met Syrië hebben zich tweeduizend aangemeld voor een inenting, aldus een woordvoerder van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Van deze groep vallen er twaalfhonderd onder het Jordaanse systeem waarin zorgwerkers, 65-plussers en mensen met medische aandoeningen voorrang krijgen.



Maandag krijgen de eerste 52 vluchtelingen een inenting en dinsdag nog eens 44 vluchtelingen. In Jordanië worden volgens cijfers van de VN 663.000 Syrische vluchtelingen opgevangen. Zo'n 50.000 Jordaniërs hebben inmiddels een vaccin toegediend gekregen. In het land met 10,5 miljoen inwoners zijn 4.455 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.