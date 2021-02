Peru is opgeschrikt door een schandaal over politici die voorrang kregen bij de vaccinatie tegen COVID-19. Minister van Buitenlandse Zaken Elizabeth Astete heeft daarom haar ontslag ingediend. Ze erkende dat ze vroegtijdig het vaccin van het Chinese staatsbedrijf Sinopharm toegediend kreeg. Daar heeft ze nu spijt van.

Astete kreeg naar eigen zeggen een vaccin aangeboden door de Universidad Peruana Cayetano Heredia, waar het middel van Sinopharm werd getest. "Ik weet dat ik een ernstige fout heb gemaakt en daarom heb ik besloten de tweede dosis aan me voorbij te laten gaan", schrijft de politicus op Twitter.



De topdiplomaat is de tweede minister in korte tijd die het veld moet ruimen vanwege een dergelijke affaire. Minister van Volksgezondheid Pilar Mazzetti stapte onlangs op, nadat bekend was geworden dat oud-president Martín Vizcarra ook vroegtijdig is gevaccineerd tegen COVID-19. Dat gebeurde enkele weken voordat hij in november werd afgezet vanwege een corruptiezaak.