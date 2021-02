Een alternatieve carnavalsoptocht in het Overijsselse Geesteren is zondag gestaakt, nadat de burgemeester een noodbevel had uitgevaardigd. Dat meldt de gemeente Tubbergen, waar Geesteren onder valt, in een verklaring op de website. Aan de optocht van de jeugdcarnavalsvereniging de Kroegtijgers deden ongeveer veertig auto's mee. Enkele waren voorzien van aanhangwagens met muziek. De gemeente en politie zijn in beraad over verdere stappen tegen de vereniging.

Na een oproep van de Kroegtijgers voor de alternatieve optocht nam de gemeente naar eigen zeggen zaterdagavond contact op met de voorzitter van de vereniging. In dat gesprek zou de voorzitter "nadrukkelijk" zijn gewaarschuwd de optocht niet door te laten gaan.



"We begrijpen dat het heel jammer is dat carnaval niet door kan gaan. Daarom hebben we veel waardering voor de verenigingen die moeite hebben gedaan voor het organiseren van online carnavalsgala’s. We vinden het ontzettend jammer dat de jeugd, die eigenlijk het meest digitaal vaardig is, hier niet op heeft aangehaakt en ondanks een flinke waarschuwing toch een optocht heeft gehouden", zegt burgemeester van Tubbergen Wilmien Haverkamp-Wenker.