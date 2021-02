De Servische autoriteiten hebben zaterdag ruim duizend personen ontdekt in een nachtclub in het centrum van Belgrado. Daarmee is er sprake van een massale schending van de coronaregels in het land.

Drie personen worden ervan verdacht het feest te hebben georganiseerd. Zij zijn voor 48 uur vastgezet, meldt het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht. Hen hangt een hoge boete en eventueel een gevangenisstraf van drie jaar boven het hoofd.



Cafés en restaurants moeten in Servië om 20.00 uur sluiten. In de voormalige Joegoslavische deelrepubliek met zo'n 7 miljoen inwoners zijn volgens de gegevens van de Johns Hopkins University tot dusver bijna 420.000 positieve tests gemeld. Minstens 4.214 personen overleden er aan de gevolgen van het virus.



Samenkomsten van meer dan vijf personen zijn er verboden. Dat die regel wordt overtreden, komt geregeld voor in Servië, maar meestal gaat het daarbij om enkele tientallen mensen.