Grote zorgorganisaties in Zuid-Holland hebben vorige maand ook aan zorgmedewerkers die nog niet aan de beurt waren voor een coronavaccinatie, de oproep gedaan deze te gaan halen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Een van de organisaties liet bijvoorbeeld ook koks en inkoopmedewerkers vaccineren, terwijl alleen medewerkers die in direct contact stonden met patiënten destijds mochten worden gevaccineerd.

Dat was bewust beleid, zag RTL Nieuws. "Als we hier straks code rood hebben, worden medewerkers van de administratie ook ingezet op andere taken binnen de zorg, zoals het inschenken van koffie. Wij hebben mensen nodig om de zorg te kunnen bieden", aldus zorgorganisatie Argos tegen het nieuwsmedium.



Toch is dit niet de bedoeling, zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een reactie. "Het is niet de tijd om de toffe peer uit te hangen en te denken: ik nodig mijn hele personeelsbestand uit. Elk vaccin dat wordt toegediend bij iemand die het niet hard nodig heeft, gaat ten koste van iemand die het veel harder nodig heeft. Dan dring je gewoon voor."



Het is echter niet bekend hoeveel medewerkers van de organisaties zich onterecht hebben laten vaccineren: werkgevers mogen niet registreren wie zich wel of niet heeft laten vaccineren.