Meer dan een kwart van de ongeveer 9,3 miljoen Israëliërs heeft al een tweede prik tegen COVID-19 gekregen.

In totaal hebben 3,8 miljoen Israëliërs al minimaal één dosis toegediend gekregen. 2,5 miljoen inwoners hebben ook de tweede dosis ontvangen die nodig is voor voldoende bescherming tegen COVID-19. Dat maakte minister van Volksgezondheid Yuli-Yoel Edelstein zondag via een Twitter-bericht bekend.

Op vrijdag en zondag werden in Israël 133.000 personen gevaccineerd tegen COVID-19. Edelstein riep in zijn bericht meer Israëliërs op zich te laten inenten. Op die manier kan iedereen weer naar de sportschool en culturele evenementen, schreef hij.

Israël is wereldwijd een van de koplopers wat betreft vaccineren tegen COVID-19 en begon op 19 december met de vaccinatiecampagne. Na een succesvolle start loopt het dagelijkse aantal vaccinaties inmiddels terug. Vooral jongeren zouden huiverig zijn.