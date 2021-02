Voor het tweede etmaal op rij zijn er minder nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Duitsland. Het Robert Koch-Insti­tut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft zaterdagochtend 8.354 nieuwe besmettingen gemeld. Tot dusver is het coronavirus bij in totaal ruim 2,3 miljoen personen in Duitsland vastgesteld.

In de afgelopen 24 uur overleden in Duitsland nog eens minstens 551 personen aan de gevolgen van COVID-19. Het officiële Duitse dodental als gevolg van de pandemie komt daarmee op bijna 65.000.



Deze week maakte de Duitse regering bekend dat zeker nog tot 7 maart een lockdown van kracht blijft in het land. Wel komen er lichte versoepelingen, heeft bondskanselier Angela Merkel samen met de deelstaatregeringen besloten. Zo gaan de scholen snel weer open.