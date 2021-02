Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw iets verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1.863 mensen met COVID-19, 41 minder dan vrijdag. Van hen liggen er 538 op de intensive care, een stijging van vier ten opzichte van vrijdag.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) stelt dat de ziekenhuisbezetting door het coronavirus een overwegend dalende trend laat zien. "We verwachten dat dit de komende week aanhoudt", aldus het LCPS. De ontwikkelingen ten aanzien van de Britse variant worden op de voet gevolgd "omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames".



Zeven patiënten zijn tussen regio's verplaatst, waarvan er twee op een ic worden behandeld.