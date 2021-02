Op verschillende plaatsen in het land raken parkeerplekken al vol door de komst van schaatsliefhebbers. Op Kinderdijk kan niet meer worden geparkeerd, aldus de Veligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Er zijn daar verkeersregelaars ingezet. De toegangswegen zijn afgesloten.

Ook rond Loosdrecht zijn er geen parkeerplekken meer. Volgens de ANWB is het druk op de N403 met mensen die bij de Loosdrechtse Plassen proberen te komen. Daar kwamen al vroeg mensen naartoe. Volgens de gemeente Stichtse Vecht is het te druk geworden bij de Maarsseveense plassen, Molenpolder en de Loosdrechtse plassen. De gemeente heeft het gebied afgesloten voor auto’s.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk meldt dat het bij De Meije al druk is met schaatsliefhebbers. Bezoekers worden opgeroepen niet in de bermen, bochten en inhammen te parkeren en de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen om ruimte te houden voor de hulpdiensten.

De wegen rondom natuurgebied Botshol in de gemeente De Ronde Venen (Utrecht) zijn dit weekend afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar volgens RTV Utrecht zijn toch veel mensen met de auto naar het gebied gekomen. Op het Henschotermeer in Woudenberg in dezelfde provincie kan dit weekend ook worden geschaatst. Hier moesten mensen vooraf een kaartje kopen. Deze waren snel uitverkocht.

In het Noord-Brabantse Vught is het druk bij de IJzeren Man, daar is volgens de gemeente de parkeerplaats ook vol. Bezoekers worden gevraagd met de fiets te komen.