Facebook gaat alle berichten met desinformatie rond coronavaccins van het platform verwijderen en niet alleen posts die iets met COVID-19-vaccins te maken hebben, schrijft The New York Times maandag.

Het was al verboden om advertenties met antivaccinatieclaims op Facebook te verspreiden en om posts te plaatsen met informatie over coronavaccins die volgens gezondheidsorganisatie WHO niet klopt. Vanaf maandag wordt alle content waarin onwaarheden worden verspreid over vaccinaties, van het platform geweerd.