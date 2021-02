Rijkswaterstaat meldt dat het winterweer vorig weekend tot zo'n 450 incidenten op de weg heeft geleid. Vanwege sneeuwval in combinatie met de sterke noordoostenwind gold gister in het hele land code rood.

Strooiwagens van Rijkswaterstaat hebben sinds vrijdag al ruim 40 miljoen kilo zout op de rijkswegen gestrooid. Ondertussen gaat de gladheidsbestrijding onverminderd door. Maandag stond de teller rond 10.00 uur op 13,8 miljoen kilo gestrooid zout.

Rijkswaterstaat adviseerde weggebruikers tot zeker 12.00 uur niet de weg op te gaan. Tot het middaguur was code oranje van kracht, vanwege grootschalige gladheid door gevallen sneeuw en ijsplaten.

In de noordelijke helft van het land kan ook sprake zijn van sneeuwjacht, hierdoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan die gevaarlijke situaties opleveren voor het verkeer. Bovendien is het zicht in de stuifsneeuw slecht, aldus het KNMI. De rest van de dag geldt code geel.

Overal in Nederland blijft de temperatuur maandag onder het vriespunt. Door de wind is het snijdend koud met een gevoelstemperatuur van tussen de -10 en -15 graden.