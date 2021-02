Door alle coronamaatregelen hebben jongeren minder dates en minder seks. Dat belemmert de relationele en seksuele ontwikkeling van een deel van hen. Singles die nog wel seks hebben, hebben dat vaker met een zogenoemd seksmaatje. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers Kenniscentrum seksualiteit en Soa Aids Nederland onder ruim vierduizend jongeren van zestien tot twintig jaar.

Waar jongeren voorheen hun dates vooral op school, via vrienden en in het uitgaansleven ontmoetten, is dit door de coronamaatregelen minder mogelijk. Het aantal jongeren dat dates had, daalde van 51 procent voor de coronacrisis naar 21 procent tijdens de tweede lockdown. Het gebruik van datingapps is niet toegenomen tijdens de coronacrisis. Wel ontmoetten jongeren tijdens de tweede lockdown hun datepartners vaker via zo'n app (26 procent) dan voor corona (15 procent).



"De beperking van sociale contacten van jongeren legt ook hun liefdesleven stil", aldus onderzoeker Hanneke de Graaf van Rutgers.



Waar voor corona 67 procent van de singles aangaf recent seks te hebben gehad, was dat tijdens de tweede lockdown 52 procent. Binnen deze groep gaven zes op de tien aan de laatste keer gevreeën te hebben met een seksmaatje; iemand met wie ze wel seks, maar geen relatie hebben. Voor de coronacrisis was dat nog 28 procent.