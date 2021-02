De opvanglocaties voor dak- en thuislozen in Amsterdam blijven tot volgende week zondag ook overdag open. Welzijnswerkers gaan dit weekend extra de straat op om dak- en thuislozen over te halen daarheen te gaan, meldt de gemeente.

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg): "Vanwege het barre winterweer is het nu niet verantwoord om lang buiten te verblijven. Door de lockdown zijn veel openbare locaties in de stad dicht, waardoor daklozen overdag aangewezen zijn op inloopvoorzieningen. Daarom hebben we besloten komende week alle opvanglocaties te openen. Uiteraard nemen we hierbij de coronamaatregelen in acht en schalen we op als zich risico's voordoen."