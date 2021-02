Het Sambodrome in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro is omgebouwd tot een drive-through vaccinatiecentrum voor ouderen. Senioren die hun prikafspraak hebben gemist, kunnen zich vanaf zaterdag in het speciaal voor de jaarlijkse carnavalsoptocht gebouwde stadion laten vaccineren tegen het coronavirus zonder uit hun auto te hoeven stappen, meldt nieuwsportaal G1.

Zaterdag waren de 90-plussers aan de beurt, eind maart hoopt het stadsbestuur alle ouderen boven de 60 te hebben ingeënt. Ook het Olympisch Park in de wijk Barra da Tijuca is een vaccinatie drive-through geworden.



Brazilië is een van de landen die het zwaarst getroffen zijn door de coronapandemie en is onlangs begonnen met vaccineren. Tot nu toe zijn bijna 9,5 miljoen mensen in het grootste land van Latijns-Amerika besmetgeraakt met het coronavirus - alleen in de VS en India zijn de aantallen nog hoger. Meer dan 230.000 Brazilianen zijn overleden aan de gevolgen van COVID-19.