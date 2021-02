Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is weer gedaald ten opzichte van de dag ervoor. Het Robert Koch-Insti­tut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde het afgelopen etmaal 8.616 nieuwe besmettingen. Een daling ten opzichte van zaterdag (10.485 gevallen) en vrijdag (12.908 besmettingen).

Het totale aantal geïnfecteerden in Duitsland is opgelopen tot 2.284.010. Het aantal nieuwe coronagevallen daalde de afgelopen dagen, maar ligt nog altijd hoger dan aan het begin van de week. Maandag werden er 5.600 nieuwe infecties gemeld.



In het afgelopen 24 uur liep het Duitse dodental door corona op met 231. Het longvirus heeft in totaal al zeker 61.517 levens in Duitsland geëist.