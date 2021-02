Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is zaterdag wederom gedaald: er zijn op dit moment 1.983 coronapatiënten opgenomen. Dat is een daling van 69 ten opzichte van vrijdag.

Het aantal nieuwe opnames is gelijk aan vrijdag: 188. Gemiddeld gezien zijn er op de intensive care (ic) en in de kliniek minder nieuwe opnames dan vorige week, laat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weten.



Het LCPS zegt dat het gemiddelde aantal opnames daalt, maar dat het van de Britse variant van het virus afhangt of dat zo blijft. Halverwege februari zou het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer kunnen gaan toenemen en die stijging zou tot half maart kunnen aanhouden.