Vanwege de verwachte sneeuwval en kou opent het Rode Kruis zaterdagavond een extra dak- en thuislozenopvang in Den Helder. Daar kunnen circa tien mensen terecht die geen dak boven hun hoofd hebben, meldt de hulporganisatie.

Met vrijwilligers worden de thuislozen voorzien van een warme maaltijd, een slaapplek en ontbijt. Het Rode Kruis heeft de locatie ingericht met bedden en dekens. Zondag is ook dagopvang geregeld.



Het Rode Kruis zegt zich ook elders in het land voor te bereiden op het winterse weer door de eigen hulpverleners, die de komende dagen aan de slag gaan, te wijzen op de stappen die gezet moeten worden bij onderkoeling. Ook zijn verspreid over het land dekens, heaters en andere hulpgoederen klaargezet, die kunnen worden gebruikt waar dat nodig mocht zijn.