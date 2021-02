Een op de vijf Belgen heeft antistoffen tegen het coronavirus, zegt viroloog Steven Van Gucht vrijdag op een persconferentie van de Belgische gezondheidsautoriteiten. Hij baseert zich op onderzoek bij bloeddonoren.

"Dit blijft ruim onvoldoende voor groepsimmuniteit, wat we binnenkort hopelijk wel kunnen bereiken dankzij de vaccinaties", zegt hij over het percentage Belgen dat waarschijnlijk antistoffen heeft. Voor groepsimmuniteit heeft minstens 70 procent van de bevolking antistoffen nodig.



Volgens de jongste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano is in de laatste twee weken van januari 16 procent van de coronabesmettingen veroorzaakt door de Britse variant. Die veel besmettelijkere mutant is in België nog wel in opkomst, maar de toename lijkt te vertragen in vergelijking met de eerste weken van het jaar, aldus Van Gucht.



De viroloog noemt het "indrukwekkend" dat België erin is geslaagd de besmettingscijfers de afgelopen maanden stabiel te houden, terwijl die in andere landen de hoogte in schoten. "Dit vroeg een enorme inspanning en solidariteit waar we terecht trots op mogen zijn."