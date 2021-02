Twee mannen zijn bij de snelrechter van de Alkmaarse rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen voor opruiing na de invoering van de avondklok. De zwaarste straf is een celstraf van zes weken, waarvan de helft voorwaardelijk.

Deze straf is voor een 37-jarige man uit Medemblik die via een WhatsApp-groep had opgeroepen tot geweld in Medemblik. Hij zou hebben aangespoord tot rellen en het meenemen van boksbeugels en vuurwerk.



Een negentienjarige man uit Alkmaar kreeg een celstraf van vijftien dagen, waarvan vijf voorwaardelijk, voor het (verder) verspreiden van een opruiend bericht op Snapchat. In dat bericht werd opgeroepen tot rellen in zijn stad.