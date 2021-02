Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is met 69 gedaald tot 2.052, het kleinste aantal sinds 18 december.

Op verpleegafdelingen is het aantal patiënten met 40 gedaald naar 1.479 en op de ic's liggen nu 573 coronapatiënten, donderdag waren dat er nog 602. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zegt dat het gemiddelde aantal opnames daalt, maar dat het van de Britse variant van het virus afhangt of dat zo blijft. Halverwege februari zou het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer kunnen gaan toenemen en die stijging zou tot half maart kunnen aanhouden.